Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в ближайшие дни

Москва предложила Киеву организовать второй раунд переговоров в ближайшее время. Об этом заявил глава российской делегации Мединский, подтвердив разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Помощник президента России уточнил, что инициатором звонка был именно он.





По словам Мединского, Украине были предложены точно место и дата новой встречи, однако он не назвал их журналистам. Сразу на месте российская сторона будет готова начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня, добавил он.





«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», — резюмировал Мединский.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Умеров звонил Мединскому и спрашивал про готовность РФ озвучить условия для прекращения боевых действий. Руководитель делегации России ответил, что меморандум по возможному мирному договору «будет», подчеркнул Зеленский.