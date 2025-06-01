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Губернатор Богомаз заявил о подрыве обрушившегося на поезд моста в Брянской области
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По последним данным, погибли семь человек, 66 пострадали undefined
Новости

Губернатор Богомаз заявил о подрыве обрушившегося на поезд моста в Брянской области

По последним данным, погибли семь человек, 66 пострадали

Обрушившийся на железнодорожные пути мост в Брянской области был подорван. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз. 

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«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24». 


Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил он.


Ранее в Telegram-канале Богомаза уточнялось, что госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе восьмимесячный ребенок, его отправят на лечение в Москву.


31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автодорожного моста. Обломки упали на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва. 


В РЖД отметили, что «обрушения пролетного строения автомобильного моста [произошли] в результате незаконного вмешательства в работу транспорта».

#чп #брянская область #александр богомаз #сход поезда
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