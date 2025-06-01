Губернатор Богомаз заявил о подрыве обрушившегося на поезд моста в Брянской области

«Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда, где было 388 пассажиров», — сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».





Все пассажиры, получившие травмы при аварии поезда в Брянской области, были оперативно доставлены в лечебные учреждения, сообщил он.





Ранее в Telegram-канале Богомаза уточнялось, что госпитализированы 47 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе восьмимесячный ребенок, его отправят на лечение в Москву.





31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автодорожного моста. Обломки упали на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва.





В РЖД отметили, что «обрушения пролетного строения автомобильного моста [произошли] в результате незаконного вмешательства в работу транспорта».