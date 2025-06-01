РЖД убрала слова о «незаконном вмешательстве в работу транспорта» в сообщении об инциденте с поездом в Брянской области

Ранее в посте РЖД сообщалось, что «обрушения пролетного строения автомобильного моста [произошли] в результате незаконного вмешательства в работу транспорта».





Сейчас же указано, что сход произошел из-за «обрушения пролетного строения автомобильного моста», и предложение завершается.





В то же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о подрыве моста. В Telegram-канале Богомаза уточнялось, что погибли семь человек, госпитализированы 47, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе восьмимесячный ребенок, его отправят на лечение в Москву.





31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автодорожного моста. Обломки упали на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва.





Также инцидент с обрушением моста во время движения по нему грузового локомотива случился в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. По предварительным данным, серьезно пострадал машинист, у него повреждены ноги.