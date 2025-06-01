В СК России подтвердили, что мосты в Брянской и Курской областях были подорваны

Проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два его помощника.





В СК также отметили, что 31 мая в 22:50 на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди.





Уголовные дела по этим происшествиям председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать следователям ведомства.





Сейчас на местах происшествия работают сотрудники СК, которые проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.





Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Следственный комитет.