Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске

Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Мэр выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких.





По данным властей Брянской области, число пострадавших из-за катастрофы с поездом выросло до 71. Сейчас лечение проходят 44 человека, среди них — три ребенка. Всех пострадавших детей отправят в Москву.





На Киевском вокзале ждут резервный поезд с пассажирами из Брянской области. На перроне дежурят медики и психологи.