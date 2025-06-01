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Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске
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Мэр столицы выразил соболезнования родным и близким погибших undefined
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Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянске

Мэр столицы выразил соболезнования родным и близким погибших

Московские медики оказывают помощь пострадавшим при крушении моста в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 


Столичные клиники принимают на лечение детей и взрослых, пострадавших в происшествии. Мэр выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. 


По данным властей Брянской области, число пострадавших из-за катастрофы с поездом выросло до 71. Сейчас лечение проходят 44 человека, среди них — три ребенка. Всех пострадавших детей отправят в Москву. 


На Киевском вокзале ждут резервный поезд с пассажирами из Брянской области. На перроне дежурят медики и психологи.

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#москва #брянская область #сергей собянин
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