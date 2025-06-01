«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча

Telegram-канал «112» пишет о подрыве на этом участке. По неподтвержденным данным, это произошло примерно в 12:00 мск.





В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Состав повреждений не получил. Это уже третий инцидент на ж/д с вечера 31 мая.





В РЖД также уточнили информацию по пострадавшим работникам в катастрофе в Брянской области, случившейся накануне: погиб машинист локомотива, девять работников поездной бригады госпитализированы.





По последним данным, всего в этой катастрофе погибли семь человек, свыше 70 пострадали. В результате инцидента с подрывом поезда травмы получили три сотрудника РЖД: машинист и его помощники.