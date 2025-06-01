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«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча
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Предварительно, состав повреждений не получил, пострадавших нет undefined
Новости

«112»: В Брянской области неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча

Предварительно, состав повреждений не получил, пострадавших нет

На участке Унеча — Жеча в Брянской области спецтехника железнодорожников во время осмотра инфраструктуры в 10:52 обнаружила повреждение путtq, сообщает «Московская железная дорога». Никто не пострадал. 

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Telegram-канал «112» пишет о подрыве на этом участке. По неподтвержденным данным, это произошло примерно в 12:00 мск. 


В это время там проезжал путеизмерительный поезд. Состав повреждений не получил. Это уже третий инцидент на ж/д с вечера 31 мая.


В РЖД также уточнили информацию по пострадавшим работникам в катастрофе в Брянской области, случившейся накануне: погиб машинист локомотива, девять работников поездной бригады госпитализированы. 


По последним данным, всего в этой катастрофе погибли семь человек, свыше 70 пострадали. В результате инцидента с подрывом поезда травмы получили три сотрудника РЖД: машинист и его помощники. 

#чп #поезд #брянская область
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