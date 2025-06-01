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В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с трагедией на железной дороге
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Погибли семь человек, более 70 пострадали undefined
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В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с трагедией на железной дороге

Погибли семь человек, более 70 пострадали

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе Брянской области 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в регионе, сообщил губернатор Александр Богомаз. 


31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел подрыв моста. Обломки обрушились на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва. 


По последним данным, всего в катастрофе в Брянской области погибли семь человек, более 70 пострадали. 


В результате инцидента с подрывом поезда в Курской области травмы получили три сотрудника РЖД: машинист и его помощники. 


Позже сообщалось, что в Брянской области уже 1 июня неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча. По предварительным данным, состав повреждений не получил, пострадавших нет. 

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#чп #поезда #брянская область #траур
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