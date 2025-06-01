В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с трагедией на железной дороге

В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе Брянской области 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура в регионе, сообщил губернатор Александр Богомаз.





31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел подрыв моста. Обломки обрушились на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва.





По последним данным, всего в катастрофе в Брянской области погибли семь человек, более 70 пострадали.





В результате инцидента с подрывом поезда в Курской области травмы получили три сотрудника РЖД: машинист и его помощники.





Позже сообщалось, что в Брянской области уже 1 июня неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча. По предварительным данным, состав повреждений не получил, пострадавших нет.