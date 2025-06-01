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Дроны атаковали Мурманскую, Иркутскую и Рязанскую области
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Предварительно, никто не пострадал undefined
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Дроны атаковали Мурманскую, Иркутскую и Рязанскую области

Предварительно, никто не пострадал

В Мурманской области FPV-дроны вылетели из грузовика. По данным Shot, водитель машины задержан, его допрашивают.


О беспилотниках, вылетающих из большегруза, сообщают и в Иркутской области. Как рассказал Daily Storm один из очевидцев, в районе прилетов в регионе перекрывают дороги. Люди вынуждены искать объездные маршруты. 


Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что впервые в Сибири дроны атаковали военную часть. ЧП произошло в Усольском районе. На место стянуты оперативные и силовые службы. 


Угрозы жизни и здоровью мирных жителей после атаки дронов в Иркутской области нет, уточнил позже Кобзев. 


Власти Рязанской области заявили, что осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов. Сейчас оценивается материальный ущерб, сообщил губернатор региона Павел Малков. 


В Минобороны России пока не давали комментариев касательно инцидентов в этих регионах.

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#мурманская область #иркутская область #рязанская область #дроны
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