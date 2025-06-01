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РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей родственникам жертв ЧП с поездом в Брянской области
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По последним данным, погибли семь человек, свыше 60 пострадали undefined
Новости

РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей родственникам жертв ЧП с поездом в Брянской области

По последним данным, погибли семь человек, свыше 60 пострадали

РЖД выплатит родственникам погибших в Брянской области пассажиров поезда №86 Климов – Москва по 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании. 

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Будет организован бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда в компании советуют обращаться по номеру 8 800 250 15 20. 


Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД, добавили в компании. 


Ранее губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста. В Telegram-канале Богомаза уточнялось, что погибли семь человек, госпитализированы 47, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе младенец, его отправят на лечение в Москву.


31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел подрыв моста. Обломки обрушились на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва. 


Также подрыв и обрушение моста во время движения по нему грузового локомотива случилось в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн. Предварительно, серьезно пострадал машинист, у него повреждены ноги. Травмы получили и два помощника машиниста.

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