РЖД выплатит по 2,2 миллиона рублей родственникам жертв ЧП с поездом в Брянской области

Будет организован бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших, которые были госпитализированы. По вопросам бесплатного проезда в компании советуют обращаться по номеру 8 800 250 15 20.





Также пострадавшим будет предоставлена возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях РЖД, добавили в компании.





Ранее губернатор Александр Богомаз заявил о подрыве моста. В Telegram-канале Богомаза уточнялось, что погибли семь человек, госпитализированы 47, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе младенец, его отправят на лечение в Москву.





31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел подрыв моста. Обломки обрушились на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда №86 Климов — Москва.





Также подрыв и обрушение моста во время движения по нему грузового локомотива случилось в Курской области. Об этом рассказал врио губернатора Александр Хинштейн. Предварительно, серьезно пострадал машинист, у него повреждены ноги. Травмы получили и два помощника машиниста.