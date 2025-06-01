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Беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов: около 200 человек пострадали, двое погибли
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Сотни автомобилей сгорели, по всей стране задержаны свыше 500 правонарушителей undefined
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Беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов: около 200 человек пострадали, двое погибли

Сотни автомобилей сгорели, по всей стране задержаны свыше 500 правонарушителей

Во Франции в результате беспорядков, возникших при праздновании победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов, погибли два человека, более 190 пострадали. Об этом пишет газета Le Figaro. 


Как сообщает издание, число задержанных в результате беспорядков по всей стране выросло до 559, в Париже было задержано более 490 человек.


В общей сложности в результате беспорядков пострадали почти 200 человек, из которых 22 полицейских и семь пожарных. Зарегистрировано 692 случая поджога, в том числе — 264 транспортных средств.


31 мая футболисты французского «Пари Сен-Жермен» одержали крупную победу над итальянским «Интером» в финале Лиги чемпионов УЕФА со счетом 5 : 0.


Это первая победа клуба в Лиге чемпионов. Команда выступала в финале в 2020 году, но потерпела поражение от немецкой «Баварии».

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#футбол #франция #беспорядки
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