Стали известны подробности о водителе фуры, из которой вылетали дроны

Telegram-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры, как утверждается, с телом одного из водителей грузовика. Авторы не сообщают, в каком конкретно регионе были сняты кадры. Подлинность снимков никто не подтверждал.





В ролике виден государственный номер автомобиля. Судя по нему, фура была зарегистрирована в Красноярском крае. Это транспортное средство также упоминали в конце октября 2023 года на одном из форумов, посвященных грузоперевозкам, заметил Daily Storm.





Собеседники спорили из-за возможного срыва отгрузки товара. Груз планировали доставить из Ростовской в Новосибирскую область. Претензии предъявляли к фирме «Индиго Трейдинг Рус», зарегистрированной в Ростове-на-Дону.





Водителем же фуры на тот момент был некто Левин. В базе данных «СПАРК-Интерфакс» Daily Storm удалось найти полного тезку мужчины — это уроженец Красноярска, которому 30 мая исполнилось 56 лет.





Ранее сообщалось, что в Мурманской и Иркутской областях FPV-дроны вылетели из грузовиков. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что впервые в Сибири дроны атаковали военную часть.





Власти Рязанской области заявили, что осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов.