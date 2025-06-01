В Минобороны заявили о задержании некоторых участников терактов на военных аэродромах России

В Мурманской и Иркутской областях были запущены FPV-дроны в непосредственной близости от аэродромов, загорелись несколько единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, отметили в Минобороны.





На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, добавили в ведомстве.





Украина заранее уведомила администрацию президента СЩА Дональда Трампа о своей атаке на российские военные объекты, пишет Axios, ссылаясь на украинского чиновника. В Белом доме пока не комментировали это.





Удары нанесены накануне запланированных мирных переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Российская делегация уже вылетела в Турцию на второй раунд.