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В Минобороны заявили о задержании некоторых участников терактов на военных аэродромах России
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Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, отчитались в ведомстве undefined
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В Минобороны заявили о задержании некоторых участников терактов на военных аэродромах России

Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, отчитались в ведомстве

Задержаны некоторые участники терактов на военных аэродромах РФ, сообщает Минобороны России. В ведомстве прокомментировали атаки на объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. 

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В Мурманской и Иркутской областях были запущены FPV-дроны в непосредственной близости от аэродромов, загорелись несколько единиц авиационной техники. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, отметили в Минобороны.


На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены, добавили в ведомстве.


Украина заранее уведомила администрацию президента СЩА Дональда Трампа о своей атаке на российские военные объекты, пишет Axios, ссылаясь на украинского чиновника. В Белом доме пока не комментировали это.  


Удары нанесены накануне запланированных мирных переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Российская делегация уже вылетела в Турцию на второй раунд. 

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