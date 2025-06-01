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Российская делегация вылетела в Стамбул для второго раунда переговоров с Киевом
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Зеленский подтвердил, что представители Украины также посетят Турцию undefined
Новости

Российская делегация вылетела в Стамбул для второго раунда переговоров с Киевом

Зеленский подтвердил, что представители Украины также посетят Турцию

Делегация России вылетела в Стамбул. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС, РИА Новости и RT. В Турции на 2 июня запланированы переговоры с Украиной.


Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев примет участие в этой встрече. Он уточнил, что делегацию, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров.


На переговорах 2 июня стороны должны обсудить свои проекты меморандумов о прекращении огня.


По данным турецкого телеканала TRT, переговоры могут пройти в новом месте — дворце Чираган. В прошлый раз они состоялись во дворце Долмабахче. 

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#украина #стамбул #мирные переговоры
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