Российская делегация вылетела в Стамбул для второго раунда переговоров с Киевом

Делегация России вылетела в Стамбул. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС, РИА Новости и RT. В Турции на 2 июня запланированы переговоры с Украиной.





Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев примет участие в этой встрече. Он уточнил, что делегацию, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров.





На переговорах 2 июня стороны должны обсудить свои проекты меморандумов о прекращении огня.





По данным турецкого телеканала TRT, переговоры могут пройти в новом месте — дворце Чираган. В прошлый раз они состоялись во дворце Долмабахче.