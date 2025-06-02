На выборах в Польше победил кандидат, объявленный Россией в розыск

После подсчета 100% бюллетеней во втором туре выборов президента Польши лидирует Кароль Навроцкий, независимый кандидат, поддержанный консервативной партией «Право и справедливость».





По данным польской Национальной избирательной комиссии, Навроцкий набрал 50,89% голосов, а его оппонент, кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский, — 49,11%.





Явка во втором туре президентских выборов оказалась исключительно высокой — 71,63%, отмечает Польское телевидение со ссылкой на данные избиркома.





42-летний Навроцкий — историк, который занимается темой антикоммунистического сопротивления в Польше. В 2021 году он стал президентом Института национальной памяти. В феврале 2024 года Навроцкого включили в список разыскиваемых Россией лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши.