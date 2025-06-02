Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 97

Количество пострадавших в результате обрушения моста в Брянской области увеличилось до 97 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.





По словам собеседника агентства, в больницах после происшествия находятся 64 человека, в том числе четверо детей.





Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил «искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня».





Лавров подчеркнул, что компетентные органы ведут тщательное расследование, результаты которого будут опубликованы в самое ближайшее время.





Обрушение автодорожного моста в Брянской области, под которым находилась железная дорога, произошло вечером 31 мая. Обломки упали на локомотив и несколько вагонов пассажирского поезда. Погибли семь человек. В регионе объявлен траур с 2 по 4 июня.