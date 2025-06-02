ФСБ: В Приморье предотвращена диверсия на железной дороге

Управление ФСБ по Приморскому краю предотвратило попытку диверсии на участке Дальневосточной железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.





Двое задержанных 19-летних мужчин планировали поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию спецслужб Украины, рассказали в ФСБ. За совершение теракта им обещали денежное вознаграждение.





На видеозаписи, сделанной сотрудниками ФСБ, один из задержанных признается, что им обещали выплатить 60 тысяч рублей, однако деньги он так и не получил.





Задержанным предъявлено обвинение в диверсии, совершенной организованной группой. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.