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ФСБ: В Приморье предотвращена диверсия на железной дороге
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Арестованы двое 19-летних местных жителей, им грозит до 20 лет лишения свободы undefined
Новости

ФСБ: В Приморье предотвращена диверсия на железной дороге

Арестованы двое 19-летних местных жителей, им грозит до 20 лет лишения свободы

Управление ФСБ по Приморскому краю предотвратило попытку диверсии на участке Дальневосточной железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.


Двое задержанных 19-летних мужчин планировали поджечь железнодорожные релейные шкафы по заданию спецслужб Украины, рассказали в ФСБ. За совершение теракта им обещали денежное вознаграждение.


На видеозаписи, сделанной сотрудниками ФСБ, один из задержанных признается, что им обещали выплатить 60 тысяч рублей, однако деньги он так и не получил.


Задержанным предъявлено обвинение в диверсии, совершенной организованной группой. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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#фсб #задержание #теракт
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