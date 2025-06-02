Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине

Появилось полное содержание российского меморандума по урегулированию украинского конфликта, который был представлен на переговорах 2 июня в Стамбуле. Текст публикуют ТАСС и РИА Новости.





Главные пункты документа включают международно-правовое признание Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР), Запорожской и Херсонской областей за Россией, запрет Украине вступать в любые военные союзы и коалиции, обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, признание Киевом русского языка официальным и другое.





Кроме того, меморандум предлагает два варианта прекращения огня. Первый предполагает вывод украинских сил с территорий ДНР и ЛНР, а также из Запорожской и Херсонской областей.





Второй вариант, под названием «пакетное предложение», предусматривает запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок иностранной военной помощи Киеву, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран.





Также вариант предполагает гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против России и ее граждан, создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня, взаимную амнистию политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских лиц.





Кроме того, согласно документу, во второй вариант урегулирования входит отмена военного положения на Украине и объявление даты проведения выборов украинского президента. Отмечается, что голосование должно состояться не позднее чем через 100 дней после отмены военного положения.