В фильме «Самозванцы» про Октябрьский путч и смутное время нет аллюзий на сегодняшний день, заверил продюсер картины Георгий Лордкипанидзе

В кинозале столичного ГУМа 2 июня прошел пресс-показ драматического триллера «Самозванцы» про Октябрьский путч 1993 года. Журналистка телекомпании ВИD расследует загадочную смерть знаменитого режиссера, сравнившего события Смутного времени начала XVII века с политическими процессами 1990-х.





Продюсер «Самозванцев» Георгий Лордкипанидзе заверил прессу, что картина не имеет никаких аллюзий на текущие политические события в стране.





«Не думаю, что там есть какая-то именно современная острота. Если она есть, чего бы очень хотелось, то это такая перманентная острота русской истории. <...> Что касается актуальности сегодня, то история всегда актуальна. Прямых перекличек ни у Годунова, ни у событий 1993 года с нашим временем нет. Но тем не менее все подчинено одним и тем же социальным, политическим, если угодно — мистическим законам», — заявил продюсер.