Новости
Новости 18+
St
В фильме «Самозванцы» про Октябрьский путч и смутное время нет аллюзий на сегодняшний день, заверил продюсер картины Георгий Лордкипанидзе
18+
Создатели киноленты посвятили фильм журналистам, погибшим «ради летописи российской истории» Коллаж: Daily Storm
Новости

В фильме «Самозванцы» про Октябрьский путч и смутное время нет аллюзий на сегодняшний день, заверил продюсер картины Георгий Лордкипанидзе

Создатели киноленты посвятили фильм журналистам, погибшим «ради летописи российской истории»

Коллаж: Daily Storm

В кинозале столичного ГУМа 2 июня прошел пресс-показ драматического триллера «Самозванцы» про Октябрьский путч 1993 года. Журналистка телекомпании ВИD расследует загадочную смерть знаменитого режиссера, сравнившего события Смутного времени начала XVII века с политическими процессами 1990-х.


Продюсер «Самозванцев» Георгий Лордкипанидзе заверил прессу, что картина не имеет никаких аллюзий на текущие политические события в стране.


«Не думаю, что там есть какая-то именно современная острота. Если она есть, чего бы очень хотелось, то это такая перманентная острота русской истории. <...> Что касается актуальности сегодня, то история всегда актуальна. Прямых перекличек ни у Годунова, ни у событий 1993 года с нашим временем нет. Но тем не менее все подчинено одним и тем же социальным, политическим, если угодно мистическим законам», — заявил продюсер.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Постер к фильму «Самозванцы»
Постер к фильму «Самозванцы» Фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По словам Лордкипанидзе, создатели фильма хотели лишь показать саму работу механизма истории. Поэтому они не боятся, что произведение вызовет двоякую реакцию у общества или у властей.


﻿Также перед показом продюсер объявил, что фильм «Самозванцы» посвящен журналистам, погибшим при исполнении своего долга. 

«Фильм посвящен вам и нам — журналистам и кинематографистам. Мы придумали сделать посвящение, которое зрители будут видеть на экране перед картиной. Решили посвятить это кино всем, в том числе журналистам, кто пожертвовал собой ради летописи российской истории», — поведал Лордкипанидзе.


«Самозванцы» выйдут на экраны 5 июня 2025 года, к 200-летнему юбилею трагедии «Борис Годунов» Александра Пушкина. Фильм создан кинокомпаниями «Русские исторические медиа» и «Централ Партнершип» при поддержке Министерства культуры РФ.

 Режиссером картины является Мария Рейзен — ее прадедушка, народный артист СССР Марк Рейзен, исполнял партию Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского. Роли в «Самозванцах» исполнили актеры Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.

#фильм #1993 год #смутное время
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...