В фильме «Самозванцы» про Октябрьский путч и смутное время нет аллюзий на сегодняшний день, заверил продюсер картины Георгий Лордкипанидзе

В кинозале столичного ГУМа 2 июня прошел пресс-показ драматического триллера «Самозванцы» про Октябрьский путч 1993 года. Журналистка телекомпании ВИD расследует загадочную смерть знаменитого режиссера, сравнившего события Смутного времени начала XVII века с политическими процессами 1990-х.
Продюсер «Самозванцев» Георгий Лордкипанидзе заверил прессу, что картина не имеет никаких аллюзий на текущие политические события в стране.
«Не думаю, что там есть какая-то именно современная острота. Если она есть, чего бы очень хотелось, то это такая перманентная острота русской истории. <...> Что касается актуальности сегодня, то история всегда актуальна. Прямых перекличек ни у Годунова, ни у событий 1993 года с нашим временем нет. Но тем не менее все подчинено одним и тем же социальным, политическим, если угодно — мистическим законам», — заявил продюсер.
По словам Лордкипанидзе, создатели фильма хотели лишь показать саму работу механизма истории. Поэтому они не боятся, что произведение вызовет двоякую реакцию у общества или у властей.
Также перед показом продюсер объявил, что фильм «Самозванцы» посвящен журналистам, погибшим при исполнении своего долга.
«Фильм посвящен вам и нам — журналистам и кинематографистам. Мы придумали сделать посвящение, которое зрители будут видеть на экране перед картиной. Решили посвятить это кино всем, в том числе журналистам, кто пожертвовал собой ради летописи российской истории», — поведал Лордкипанидзе.
«Самозванцы» выйдут на экраны 5 июня 2025 года, к 200-летнему юбилею трагедии «Борис Годунов» Александра Пушкина. Фильм создан кинокомпаниями «Русские исторические медиа» и «Централ Партнершип» при поддержке Министерства культуры РФ.
Режиссером картины является Мария Рейзен — ее прадедушка, народный артист СССР Марк Рейзен, исполнял партию Бориса Годунова в одноименной опере Мусоргского. Роли в «Самозванцах» исполнили актеры Линда Лапиньш, Сергей Шакуров, Егор Бероев, Анна Михалкова и другие.