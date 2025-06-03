Более 600 тысяч жителей Запорожской области остались без света после атаки дронов

В результате массированной атаки дронов на энергетические объекты Херсонской и Запорожской областей произошло аварийное отключение электричества, сообщил губернатор Евгений Балицкий.





По словам главы Запорожской области, без света остаются 457 населенных пунктов, отключение затронуло более 600 тысяч абонентов.





Возгорания, появившиеся после атаки дронов, были оперативно ликвидированы. Бригады ГУП «Таврия-Энерго» и ПАО «Россети» приступили к восстановительным работам.





Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, отметил Балицкий. Также работают генераторы, которые обеспечивают водоснабжение и работу критической инфраструктуры.





Об отключении электричества по всей территории Запорожской области из-за повреждения высоковольтного оборудования Балицкий сообщил вечером 2 июня.





Вслед за ним губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть региона также осталась без электроснабжения. По его словам, на тот момент без света оставались 150 населенных пунктов, что затронуло более 104 тысяч человек.