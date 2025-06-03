В Башкирии уменьшили единовременные выплаты участникам СВО

Единовременные выплаты военным, заключившим в Башкирии контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции (СВО), с 5 июня снизятся до одного миллиона рублей, следует из указа главы республики Радия Хабирова.





Ранее размер выплаты составлял 1,6 миллиона рублей. Также, согласно документу, вдвое уменьшаются региональные выплаты — с 1,2 миллиона рублей до 600 тысяч. При этом военные продолжат получать муниципальную выплату в размере 700 тысяч рублей.





Таким образом, сейчас контрактники в Башкирии могут разово получить 1,4 миллиона рублей с учетом 400 тысяч рублей, выплачиваемых Минобороны.





Тем же документом Хабиров продлил срок действия дополнительных мер социальной поддержки военнослужащих до 30 июня. Единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны были введены в республике в ноябре 2023 года.