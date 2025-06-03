Минюст предложил запретить осужденным-экстремистам перевод в колонии ближе к родным

Минюст разработал законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм, а также иностранцам и лицам без гражданства переводиться в исправительные учреждения ближе к месту проживания их родственников. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.





По данным издания, 2 июня его одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности.





Сейчас осужденные могут один раз за срок подать прошение о переводе в колонию региона, где живут их близкие. Исключение действует для осужденных за терроризм и особо опасных преступников. Минюст предлагает расширить этот список, добавив туда экстремистов, а также иностранцев и лиц без гражданства.





В пояснительной записке говорится, что мера разработана в целях пресечения распространения экстремистской и террористической идеологии в исправительных учреждениях. По данным ведомства, число осужденных к лишению свободы иностранцев и лиц без гражданства за три года выросло на 876 человек и достигло 32,1 тысяч, а в некоторых колониях строгого режима выходцы из Средней Азии составляют до 48% контингента.





В Минюсте считают, что одной из причин такой концентрации является возможность переводиться из одной колонии в другую.





Отмечается, что проект поддержали ФСИН, ФСБ, МИД и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Однако Институт законодательства при правительстве указал, что полный запрет переводов для иностранцев и лиц без гражданства «не в полной мере» согласуется с конституционным принципом равенства прав и свобод человека.