Подростка из Коркино приговорили почти к 10 годам по делу об убийстве таксистки

Челябинский областной суд приговорил 17-летнего Егора Юченко почти к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве 40-летней таксистки Елены Сарафановой в октябре 2024 года и угоне ее автомобиля, сообщает издание «74.ru».





Отбывать наказание Юрченко будет в воспитательной колонии, пишет Ura.ru. В срок наказания зачтено его пребывание в СИЗО.





Также в пользу потерпевших взыскали 164 тысяч рублей. Кроме того, родители подростка должны выплатить два миллиона рублей матери погибшей Сарафановой. До выплаты их счета и имущество арестованы.





Издание отмечает, что Юрченко глухонемой. Ознакомившись с приговором через сурдопереводчика, подросток «принялся стучать кулаками по стеклу».





Убийство Сафроновой произошло 23 октября 2024 года. По версии следствия, молодой человек напал на таксистку, несколько раз ударил ее ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав машину, подросток проехал около 500 метров, бросил транспортное средство и скрылся.





В соцсетях стала распространяться информация, что к преступлению причастны представители цыганской общины. В связи с этим в Коркино возникли беспорядки. По данным областного правительства, в погромах участвовало около 150 человек.