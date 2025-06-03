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Подростка из Коркино приговорили почти к 10 годам по делу об убийстве таксистки
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Осужденный будет отбывать срок в воспитательной колонии undefined
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Подростка из Коркино приговорили почти к 10 годам по делу об убийстве таксистки

Осужденный будет отбывать срок в воспитательной колонии

Челябинский областной суд приговорил 17-летнего Егора Юченко почти к 10 годам лишения свободы по обвинению в убийстве 40-летней таксистки Елены Сарафановой в октябре 2024 года и угоне ее автомобиля, сообщает издание «74.ru».


Отбывать наказание Юрченко будет в воспитательной колонии, пишет Ura.ru. В срок наказания зачтено его пребывание в СИЗО.


Также в пользу потерпевших взыскали 164 тысяч рублей. Кроме того, родители подростка должны выплатить два миллиона рублей матери погибшей Сарафановой. До выплаты их счета и имущество арестованы.


Издание отмечает, что Юрченко глухонемой. Ознакомившись с приговором через сурдопереводчика, подросток «принялся стучать кулаками по стеклу».


Убийство Сафроновой произошло 23 октября 2024 года. По версии следствия, молодой человек напал на таксистку, несколько раз ударил ее ножом в грудь, вытащил тело из автомобиля и оставил на дороге. Угнав машину, подросток проехал около 500 метров, бросил транспортное средство и скрылся.


В соцсетях стала распространяться информация, что к преступлению причастны представители цыганской общины. В связи с этим в Коркино возникли беспорядки. По данным областного правительства, в погромах участвовало около 150 человек.

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#суд #убийство #подросток #коркино
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