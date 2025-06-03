Правительство Нидерландов распалось из-за миграционной политики

Нидерландская ультраправая Партия свободы (PVV) покидает правящую коалицию. Об этом объявил ее основатель и лидер Герт Вилдерс в соцсети Х.





Также из правительства уйдут члены его партии — пять министров и четыре госсекретаря, сообщает издание Der Telegraaf. Поводом для вывода партии стал отказ союзников по коалиции поддержать планы ужесточения миграционного законодательства.





В частности, Вилдерс настаивал на закрытии границ для просителей убежища, временном прекращении воссоединения семей мигрантов и возвращении просителей убежища в Сирию.





Решение PVV покинуть правящую коалицию автоматически запускает процедуру проведения новых парламентских выборов в стране, которые в противном случае были бы проведены в 2027 году.





В последний раз правительство Нидерландов распадалось в 2023 году при премьер-министре Марке Рютте. Это также было связано с вопросами миграционной политики.