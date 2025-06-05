В Воронежской области возобновилось движение поездов, остановленное после взрыва

Железнодорожные пути, поврежденные в результате взрыва сегодня утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.





«Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу», — написал он в Telegram-канале.





Ранее Гусев сообщал о повреждении дороги, уточняя, что пострадавших в результате инцидента нет. Были приостановлены маршруты 26 поездов дальнего следования, отчитывались в РЖД.





В ФСБ заявляли, что железнодорожный путь в Воронежской области был поврежден в результате подрыва. Избежать трагических последствий удалось благодаря действиям поездной бригады и машиниста — они применили экстренное торможение, отметили в ведомстве.





Позже появилось информация о том, что возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Его будет расследовать центральный аппарат СК России.