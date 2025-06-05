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«Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе!»: Меркачева — про обыски в URA.RU с кувалдой
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В СПЧ взяли на контроль ситуацию с приходом силовиков в уральское агентство Коллаж: Daily Storm
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«Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе!»: Меркачева — про обыски в URA.RU с кувалдой

В СПЧ взяли на контроль ситуацию с приходом силовиков в уральское агентство

Коллаж: Daily Storm

Член комиссии Совета по правам человека в информационной сфере при президенте Ева Меркачева рассказала Daily Storm, что в совете взяли на контроль ситуацию с жесткими обысками в редакции URA.RU в Екатеринбурге. Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе, считает правозащитница.


«Союз журналистов России сейчас сделал заявление [по поводу обысков]. Мы тоже в СПЧ поставили это на контроль», — сообщила Меркачева.


Правозащитница назвала полнейшим безобразием приход правоохранителей с кувалдой в редакцию.

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«Я когда про это узнала, я поняла, что это акция какая-то силовая то ли для запугивания, то ли для того, чтобы конкретное издание поставить на место. На мой взгляд, это вообще попытка убить независимую журналистику в целом регионе и сделать так, чтобы писали журналисты только по пресс-релизам, по сводкам и не позволяли себе никаких иных источников информации», — рассказала Меркачева.


Член СПЧ подчеркнула, что журналисты могут раскрывать свои источники только по решению суда. 


«Еще и без этого решения, когда суд не указал редакции на то, что нужно раскрыть источники, ведь они пришли и стали вырывать телефоны», — возмутилась она.


Ранее, 5 июня, Союз журналистов России поддержал коллег и пообещал оказать им любую помощь. В СЖР назвали недопустимыми жесткие силовые методы в отношении уральской редакции.


Редакция URA.RU утром 5 июня сообщила, что силовики проводят обыски в агентстве. Правоохранители пришли в главный офис агентства с кувалдой и остановили его работу. Были задержаны редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров.

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