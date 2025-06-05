«Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе!»: Меркачева — про обыски в URA.RU с кувалдой

Член комиссии Совета по правам человека в информационной сфере при президенте Ева Меркачева рассказала Daily Storm, что в совете взяли на контроль ситуацию с жесткими обысками в редакции URA.RU в Екатеринбурге. Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе, считает правозащитница.
«Союз журналистов России сейчас сделал заявление [по поводу обысков]. Мы тоже в СПЧ поставили это на контроль», — сообщила Меркачева.
Правозащитница назвала полнейшим безобразием приход правоохранителей с кувалдой в редакцию.
«Я когда про это узнала, я поняла, что это акция какая-то силовая то ли для запугивания, то ли для того, чтобы конкретное издание поставить на место. На мой взгляд, это вообще попытка убить независимую журналистику в целом регионе и сделать так, чтобы писали журналисты только по пресс-релизам, по сводкам и не позволяли себе никаких иных источников информации», — рассказала Меркачева.
Член СПЧ подчеркнула, что журналисты могут раскрывать свои источники только по решению суда.
«Еще и без этого решения, когда суд не указал редакции на то, что нужно раскрыть источники, ведь они пришли и стали вырывать телефоны», — возмутилась она.
Ранее, 5 июня, Союз журналистов России поддержал коллег и пообещал оказать им любую помощь. В СЖР назвали недопустимыми жесткие силовые методы в отношении уральской редакции.
Редакция URA.RU утром 5 июня сообщила, что силовики проводят обыски в агентстве. Правоохранители пришли в главный офис агентства с кувалдой и остановили его работу. Были задержаны редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров.