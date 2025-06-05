«Это попытка убить независимую журналистику в целом регионе!»: Меркачева — про обыски в URA.RU с кувалдой

«Я когда про это узнала, я поняла, что это акция какая-то силовая то ли для запугивания, то ли для того, чтобы конкретное издание поставить на место. На мой взгляд, это вообще попытка убить независимую журналистику в целом регионе и сделать так, чтобы писали журналисты только по пресс-релизам, по сводкам и не позволяли себе никаких иных источников информации», — рассказала Меркачева.





Член СПЧ подчеркнула, что журналисты могут раскрывать свои источники только по решению суда.





«Еще и без этого решения, когда суд не указал редакции на то, что нужно раскрыть источники, ведь они пришли и стали вырывать телефоны», — возмутилась она.





Ранее, 5 июня, Союз журналистов России поддержал коллег и пообещал оказать им любую помощь. В СЖР назвали недопустимыми жесткие силовые методы в отношении уральской редакции.





Редакция URA.RU утром 5 июня сообщила, что силовики проводят обыски в агентстве. Правоохранители пришли в главный офис агентства с кувалдой и остановили его работу. Были задержаны редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров.