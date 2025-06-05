«Доходчиво объяснил махровым русофобам»: Медведев похвалил латвийского депутата за выступление в защиту русского языка

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев похвалил выступление в Сейме латвийского депутата, лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова в защиту русского языка.





Медведев порадовался, что накануне дня рождения А.С. Пушкина «приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!»





В парламенте Латвии рассматривалась декларация «об устранении лингвистических последствий». Росликов выступил против этого проекта, указав, что русскоязычные граждане — это значительная часть населения страны.





По данным портала LSM, спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование по поводу удаления Росликова из зала заседаний «за неэтичное поведение, использование русского языка на заседании Сейма, проявление неуважения к Сейму и депутатам». Решение поддержали 63 парламентария, и депутат покинул зал.





Ранее Сейм Латвии утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык. Отныне использование других языков в здании Сейма будет считаться «нарушением закона».