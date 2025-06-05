Новости
Новости 18+
St
На главреда URA. RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу
18+
Его задержали второй раз за день undefined
Новости

На главреда URA. RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу

Его задержали второй раз за день

В отношении главного редактора свердловской редакции URA. RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу, он задержан. 


По данным следствия, Аллаяров сотрудничал с бывшим сотрудником полиции, против которого также возбуждено уголовное дело за получение взятки. 


Как пишет РИА Новости, Аллаярова задержали повторно в тот же день. С утра в редакции издания прошли обыски, силовики изъяли технику и документы. 


Сообщается, что были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Предварительно, они сейчас находятся в статусе свидетелей по делу. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#обыски #уголовное дело #журналисты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...