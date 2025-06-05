На главреда URA. RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу

В отношении главного редактора свердловской редакции URA. RU Дениса Аллаярова завели уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу, он задержан.





По данным следствия, Аллаяров сотрудничал с бывшим сотрудником полиции, против которого также возбуждено уголовное дело за получение взятки.





Как пишет РИА Новости, Аллаярова задержали повторно в тот же день. С утра в редакции издания прошли обыски, силовики изъяли технику и документы.





Сообщается, что были задержаны журналисты Сергей Бодров и Анна Салымская. Предварительно, они сейчас находятся в статусе свидетелей по делу.