ВСУ ударили по Рыльску, погибла мать троих маленьких детей

Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.





Он рассказал, что атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены несколько жилых домов, выбиты стекла в окнах неработающего хлебозавода.





Врио губернатора уточнил, что в результате удара погибла 32-летняя женщина, она воспитывала троих детей. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Хинштейн.





На месте работают оперативные службы, указал врио главы региона.