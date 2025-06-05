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ВСУ ударили по Рыльску, погибла мать троих маленьких детей
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Еще шестеро человек ранены undefined
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ВСУ ударили по Рыльску, погибла мать троих маленьких детей

Еще шестеро человек ранены

Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. 


Он рассказал, что атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены несколько жилых домов, выбиты стекла в окнах неработающего хлебозавода. 


Врио губернатора уточнил, что в результате удара погибла 32-летняя женщина, она воспитывала троих детей. Еще шесть человек пострадали — это пять женщин и один мужчина. 83-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь, добавил Хинштейн. 


На месте работают оперативные службы, указал врио главы региона. 

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