Недавний разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызвал «предсказуемую панику со стороны глубинного государства Запада и подконтрольных ему СМИ». Об этом спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в своем Telegram-канале.





Дмитриев подчеркнул, что разговор прошел конструктивно. Однако на Западе любая перспектива диалога и сотрудничества между Россией и США воспринимается как «прямая угроза системе, построенной на управляемой нестабильности», считает он.





По мнению Дмитриева, «такие сигналы о возможности диалога и деэскалации нарушают их привычную схему работы, основанную на лжи и конфронтации».





Он также добавил, что именно сотрудничество, а не конфронтация служит настоящим интересам большинства государств мира и способствует укреплению глобальной безопасности.





Переговоры Путина и Трампа прошли 4 июня и продлились час и 15 минут. Президенты обсудили атаки Украины на российские аэродромы. Также во время разговора шла речь об урегулировании проблемы иранского ядерного досье.