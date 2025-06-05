Новости
Новости 18+
St
Трамп пригрозил ввести жесткие санкции против России и Украины
18+
Это произойдет, если конфликт не удастся разрешить, допустил американский лидер undefined
Новости

Трамп пригрозил ввести жесткие санкции против России и Украины

Это произойдет, если конфликт не удастся разрешить, допустил американский лидер

Президент США Дональд Трамп заявил, что для введения санкций против России и Украины есть крайний срок, и этот срок «у него в голове». Об этом американский лидер сказал на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.


«Когда я увижу момент, что это не остановить, <…> это будет очень, очень, очень жестко. И, если быть честным, это может затронуть обе стороны», — сказал Трамп. 


Он также заявил, что «понимает Путина» в связи с недавними атаками Киева и просил российского президента не давать ответ на недавние прилеты по аэродромам.


Президент США подчеркнул, что «иногда нужно дать подраться какое-то время, чтобы потом уже разнять». 


Трамп в очередной раз напомнил, что конфликт на Украине никогда не должен был начаться. Также он заявил, что хочет, «чтобы убийства прекратились». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #санкции #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...