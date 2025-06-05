Трамп пригрозил ввести жесткие санкции против России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что для введения санкций против России и Украины есть крайний срок, и этот срок «у него в голове». Об этом американский лидер сказал на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.





«Когда я увижу момент, что это не остановить, <…> это будет очень, очень, очень жестко. И, если быть честным, это может затронуть обе стороны», — сказал Трамп.





Он также заявил, что «понимает Путина» в связи с недавними атаками Киева и просил российского президента не давать ответ на недавние прилеты по аэродромам.





Президент США подчеркнул, что «иногда нужно дать подраться какое-то время, чтобы потом уже разнять».





Трамп в очередной раз напомнил, что конфликт на Украине никогда не должен был начаться. Также он заявил, что хочет, «чтобы убийства прекратились».