Маск поссорился с Трампом и намекнул, что тот замешан в педофильском скандале с Эпштейном

Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в «файлах Эпштейна». Обвинение со стороны миллиардера стало следствием конфликта, разгоревшегося между ним и американским лидером после 3 июня.





В соцсети X бизнесмен написал, что пришло время «сбросить настоящую бомбу», и указал на связь действующего президента с финансистом Джеффри Эпштейном, замешанным в организации проституции. По его словам, это настоящая причина, почему документы не были опубликованы.





«Файлы Эпштейна» — документы финансиста Джеффри Эпштейна. В 2006 году его признали виновным в организации проституции и осудили за изнасилование несовершеннолетней. Повторно миллиардера задержали в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В том же году его нашли мертвым в камере.





Конфликт между Трампом и Маском начался 3 июня, когда миллиардер в соцсети X выступил с критикой «большого красивого закона» президента США, который был призван продлить налоговые льготы 2017 года, расширить армию и реализовать планы американского лидера по массовым депортациям. Также он продлевает налоговые послабления и увеличивает потолок госдолга страны до четырех триллионов долларов.





По мнению Маска, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до 2,5 триллиона долларов и «обременит граждан Америки непосильным долгом». Он также счел документ «отвратительной мерзостью» и призвал уволить всех политиков, поддержавших его.





5 июня Маск пообщался в Белом доме с журналистами. В том числе речь зашла и о критике главой SpaceX и Telsla закона Трампа. Президент США заявил, что «сильно разочаровался» из-за высказываний Маска. По его словам, бизнесмен знал внутреннюю работу законопроекта лучше многих, однако ранее претензий у него не возникало. Она также отметил, что раньше у него были хорошие отношения с Маском, и усомнился в том, что они такими останутся.





После реакции Трампа Маск обвинил бывшего начальника во лжи, заявив, что никогда не видел этот законопроект. Он также написал, что без него действующий глава государства бы не победил на выборах президента, и что он задумался о создании новой политической партии в США.





Трамп в ответ заявил, что Илон обиделся на него за то, что он убрал из нового бюджетного закона часть про электромобили, которая «заставила бы всех их покупать». Он отметил, что бизнесмен «просто сошел с ума», и предложил прекратить госсубсидии и контракты для Маска, чтобы сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов» для американского бюджета.