В Москве началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы приступил к подготовке проекта планировки территории для продления Сокольнической линии столичного метрополитена в Ярославский район, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.





Для жителей Ярославского района ближайшей станцией метро является «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, время подъезда к которой в часы пик составляет до 30 минут, отметил чиновник. Продление линии в северо-восточном направлении позволит улучшить городскую транспортную инфраструктуру, создав наиболее удобные и быстрые маршруты для горожан.





До новых станций жители близлежащих домов смогут добираться за 5–10 минут, добавил Ефимов. Участок протяженностью 8,5 километра будет включать две станции: «МГСУ» и «Ярославская».





Планировка предполагает прохождение линии метрополитена под национальным парком «Лосиный Остров». При работах территория парка затронута не будет, что подчеркивает важность экологических аспектов в градостроительном развитии.