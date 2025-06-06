Бывший муж из ревности убил волонтера «ЛизаАлерт» Лубсанову в Бурятии

В Бурятии бывший муж из ревности убил волонтера поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову, известную под позывным Манюня, пишет «Газета РБ» со ссылкой на источник, знакомый со следствием.





По данным издания, трагедия произошла 5 июня в селе Ключи Иволгинского района. Мужчина привез Лубсанову на машине в лесной массив, где из ревности напал на нее, убил, а затем покончил с собой.





Собеседник издания отмечает, что, судя по камерам наблюдения, мужчина ее не похищал, а Лубсанова сама села в машину. На месте происшествия бывшие супруги долго разговаривали.





Лубсанова недавно вернулась из Мариуполя, где оказывала волонтерскую помощь бойцам, находящимся в зоне СВО, добавляет издание.





В региональном отделении организации «ЛизаАлерт» подтвердили гибель волонтера. Ее жизнь назвали ярким примером самоотверженности, мужества и бесконечной преданности делу помощи людям.





В республиканском управлении Следственного комитета (СК) сообщили о найденном в лесу возле села Ключи теле женщины с колото-резаными ранами на груди и руках. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый — бывший муж погибшей.





По данным следствия, днем 5 июня подозреваемый привез на автомобиле бывшую супругу в лес, где из ревности нанес ей удары ножом, а затем сам свел счеты с жизнью. В СК добавили, что бывших супругов нашли спустя несколько часов в ходе организованных поисков.