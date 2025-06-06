Банк России понизил ключевую ставку до 20% годовых впервые за три года

Совет директоров Банка России в ходе заседания 6 июня принял решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20% годовых, говорится в сообщении регулятора.





Последний раз решение о смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) принималось в сентябре 2022 года. Тогда ставку опустили с 8 до 7,5%.





Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, рассказали в Банке России. Российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста, однако внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отмечается в заявлении.





При этом регулятор пообещал «поддерживать жесткость денежно-кредитных условий», необходимую для возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 году.