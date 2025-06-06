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Минобороны сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины
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Целью стали предприятия выпуска и ремонта вооружения undefined
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Минобороны сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины

Целью стали предприятия выпуска и ремонта вооружения

Вооруженные силы России в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, сообщили в Минобороны. Как заявляет ведомство, атака стала ответом на террористические акты Киева.


Целями также стали конструкторские бюро, цеха сборки беспилотников и центры подготовки летного состава и склады Вооруженных сил Украины, добавили в военном ведомстве.


Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены. Российские военнослужащие использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.


Украина 1 июня атаковала дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны РФ. Кроме того, были совершены подрывы железнодорожного полотна в Курской и Брянской областях. В СК назвали произошедшее терактами, организованными по указанию Киева.

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#минобороны #всу #ракетный удар
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