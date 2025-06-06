Минобороны сообщило об ответном ударе по военным объектам Украины

Вооруженные силы России в ночь на 6 июня нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, сообщили в Минобороны. Как заявляет ведомство, атака стала ответом на террористические акты Киева.





Целями также стали конструкторские бюро, цеха сборки беспилотников и центры подготовки летного состава и склады Вооруженных сил Украины, добавили в военном ведомстве.





Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены. Российские военнослужащие использовали БПЛА и высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.





Украина 1 июня атаковала дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, сообщало Минобороны РФ. Кроме того, были совершены подрывы железнодорожного полотна в Курской и Брянской областях. В СК назвали произошедшее терактами, организованными по указанию Киева.