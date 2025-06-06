МЧС: Пострадавшим в результате терактов в Брянской и Курской областях выплатят 88 миллионов рублей

Более 88 миллионов рублей будет выплачено пострадавшим при терактах на железных дорогах в Брянской и Курской областях, сообщили в МЧС России.





Проект о выплатах уже внесен ведомством на рассмотрение в правительство. Денежные средства на единовременные пособия поступят в регионы после издания соответствующего документа.





В МЧС рассказали, что выплата семьям погибших составит 1,5 миллиона рублей, получившим тяжкие или средние травмы — 627 тысяч рублей, легкие травмы — 313,5 тысячи рублей.





Кроме того, пострадавшие в Брянской области получат выплаты из областного бюджета. Губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, пострадавшим с тяжелыми травмами — по 600 тысяч рублей, с легкими и средними — по 300 тысяч рублей.