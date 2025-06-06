ЧВК «Вагнер» сообщила о завершении основной миссии в Мали

ЧВК «Вагнер» после трех с половиной лет сотрудничества с официальными властями и Вооруженными силами Республики Мали завершает основную миссию, сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».





В пресс-службе отметили, что за время присутствия «вагнеровцев» в Мали «уничтожено тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население».





Также за этот период площадь подконтрольных правительству территорий увеличилась более чем вдвое. Таким образом, главная задача ЧВК «Вагнер» выполнена — «все региональные столицы вернулись под контроль законной власти».





«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — говорится в заявлении частной военной компании.





Сотрудники ЧВК «Вагнер» работали в стране с января 2022 года. В их задачи входила борьба с участниками террористических радикальных исламских группировок, подготовка малийских военных и защита высокопоставленных чиновников.