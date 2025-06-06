Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали за неуплату налогов на сумму в 431 миллион рублей

Московский суд заочно арестовал бизнес-коуча Инну Тлиашинову, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Московской области.





Блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Тлиашинова также объявлена в международный уголовный розыск.





По данным следствия, бизнес-коуч с 2020-го по 2022 год проводила семинары и тренинги на тему личностного роста и обогащения. Получая доход, Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 миллион рублей.





Адвокат блогера Андрей Алешкин заявил ТАСС, что бизнес-коуч не скрывается, а находится в отпуске в Дубае. По его словам, Тлиашинова готова к сотрудничеству со следствием и намерена содействовать в прояснении обстоятельств дела.