Новости
Новости 18+
St
Отец экс-замминистра обороны Иванова свернул бизнес по выращиванию кристаллов
18+
Последние несколько лет компания не приносила денег undefined
Эксклюзив Общество

Отец экс-замминистра обороны Иванова свернул бизнес по выращиванию кристаллов

Последние несколько лет компания не приносила денег

Отец скандально известного Тимура Иванова закрыл «Кристалл девелопмент», заметил Daily Storm. Как указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс», фирму ликвидировали 3 июня 2025 года.


Предприятие работало с 2004 года. Его сотрудники выращивали кристаллы, которые используются в электронных приборах, и занимались научными исследованиями. 


Компания четыре раза выполняла большие госзаказы. Самый крупный контракт был подписан в 2012 году с МГУПИ (ныне РТУ МИРЭА). Подрядчик разработал технологию выращивания сверхбольших сапфиров. Однако последние пять лет перед закрытием бизнес не приносил денег. 


С момента основания «Кристалл девелопмент» возглавлял Вадим Иванов — отец экс-замминистра обороны Тимура Иванова. В 2009 году он стал собственником предприятия вместе с сыном. А в 2012 году доля в организации также досталась Светлане Ивановой (в настоящее время Захарова) — супруге Тимура Иванова. 


Экс-замглавы военного ведомства задержали весной 2024 года по подозрению в получении взятки. Через несколько месяцев после этого бизнес покинула Светлана Иванова, доля перешла к Иванову-старшему.


Несмотря на арест и коррупционный скандал, одна из связанных с Тимуром Ивановым фирм, в прошлом — ключевой подрядчик Минобороны, продолжает приносить прибыль. В 2024 году организация «Олимпситистрой» заработала 1,8 миллиарда рублей, рассказывал Daily Storm.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#минобороны #фирма #тимур иванов
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...