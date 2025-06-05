Отец экс-замминистра обороны Иванова свернул бизнес по выращиванию кристаллов

Отец скандально известного Тимура Иванова закрыл «Кристалл девелопмент», заметил Daily Storm. Как указано в базе данных «СПАРК-Интерфакс», фирму ликвидировали 3 июня 2025 года.





Предприятие работало с 2004 года. Его сотрудники выращивали кристаллы, которые используются в электронных приборах, и занимались научными исследованиями.





Компания четыре раза выполняла большие госзаказы. Самый крупный контракт был подписан в 2012 году с МГУПИ (ныне РТУ МИРЭА). Подрядчик разработал технологию выращивания сверхбольших сапфиров. Однако последние пять лет перед закрытием бизнес не приносил денег.





С момента основания «Кристалл девелопмент» возглавлял Вадим Иванов — отец экс-замминистра обороны Тимура Иванова. В 2009 году он стал собственником предприятия вместе с сыном. А в 2012 году доля в организации также досталась Светлане Ивановой (в настоящее время Захарова) — супруге Тимура Иванова.





Экс-замглавы военного ведомства задержали весной 2024 года по подозрению в получении взятки. Через несколько месяцев после этого бизнес покинула Светлана Иванова, доля перешла к Иванову-старшему.





Несмотря на арест и коррупционный скандал, одна из связанных с Тимуром Ивановым фирм, в прошлом — ключевой подрядчик Минобороны, продолжает приносить прибыль. В 2024 году организация «Олимпситистрой» заработала 1,8 миллиарда рублей, рассказывал Daily Storm.