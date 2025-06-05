Бывший владелец URA.RU не знал об обысках в редакции

В четверг, 5 июня, в редакции URA.RU прошли обыски — об этом сообщило само агентсво. Как выяснил Daily Storm, бизнесмен Алексей Бобров, которого связывают с медиапроектом, уже постфактум узнал о задержаниях журналистов и обнаружении в их компьютерах якобы компрометирующих данных. Он намерен разобраться в происходящем и поддержать сотрудников, оказавшихся под давлением.





«А что там происходит? Слушайте, я не в курсе, новости пока еще не читал. А силовики лично мне не звонили даже. Я к вечеру позвоню редакторам издания, конечно. Надо узнать, что там происходит. Я не в курсе, что с главредом сейчас, но мы обязательно поможем, если нужно будет. Людям своим мы все всегда помогаем», — сказал Бобров.





Кроме того, он с удивлением воспринял распространяющуюся в СМИ информацию о том, что обвинения корреспондентов агентства в покупке оперативных сводок у силовиков могут быть попыткой ударить по нему и его бизнес-партнеру Артему Бикову.





«А про то, что это якобы атака на нас с Артемом или нет, скажу так: на заборе тоже много что пишут, а это всего лишь забор, правильно? Я об этом даже не думаю. Даже без понятия, кто такое мог написать. Если зажигаются звезды — значит, это кому-нибудь нужно, как говорится», — добавил он.





Некоторые Telegram-каналы, ссылаясь на свои источники, писали, что якобы после отставки Евгения Куйвашева с поста губернатора Свердловской области и Владимира Якушева с должности полпреда Уральского федерального округа предприниматели лишились «крыши» в регионе.





Само URA. RU сообщает, что, несмотря на то что обыски проходили в екатеринбургской редакции, работа агентства парализована во всех восьми городах.





Кроме того, представители силовых структур обыскали дома редактора Дениса Аллаярова и журналиста Сергея Бодрова, которых впоследствии после допроса отпустили. По словам их адвокатов, закон они не нарушали и поэтому теперь по делу проходят только как свидетели.