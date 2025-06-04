В России родители редко совершают преступления против своих детей

В России родители редко совершают преступления против собственных детей — с таким утверждением выступила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова. На пресс-конференции ТАСС 4 июня, посвященной итогам работы по профилактике социального сиротства, она прокомментировала официальную статистику МВД за 2023 год, согласно которой в стране зафиксирован рост насилия со стороны родителей к детям.





«Мы смотрели данные 2024 года, никакого роста мы там не заметили. Что касается серьезных преступлений в 2023-м — нанесения тяжких телесных повреждений, убийств по неосторожности и так далее, — во-первых, часть семей вообще не была в поле зрения профилактических органов. То есть мы их просто не видели. Поэтому предотвратить такие преступления, если с семьей не работают, она не в поле зрения, — это довольно сложно», — утверждает Львова-Белова.





Тем не менее детский омбудсмен России не отрицает, что семьи, в которых взрослые позволяют себе издеваться над детьми, действительно есть, но их количество близится к нулю.





«И все же часть семей входит в 10%, когда детей действительно нужно забирать, спасать. Уровень опасности, исходящий от таких родителей, при правильной оценке, конечно же, должен быть направлен в сторону безопасности ребенка», — сказала Львова-Белова.





Во «Всероссийском криминологическом журнале» за 2024 год есть статья, авторы которой ссылаются на закрытые данные МВД. Согласно им, в 2023 году число насильственных преступлений в отношении детей выросло на 50%, до 10 846, при том, что в прошлые годы наблюдалось снижение. 75% насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних в 2023 году совершили родители.





Причем в статистике МВД сказано, в частности, что увеличение количества преступлений против несовершеннолетних членов семьи «произошло в основном за счет роста регистрации числа случаев родительского насилия». Тренды по этим правонарушениям были как в сторону увеличения, так и уменьшения в разных федеральных округах, и авторы статьи во «Всероссийском криминологическом журнале» усомнились, что дело в реальном росте насилия.