Три месяца без «Амиодарона»: когда в аптеках появится жизненно важное лекарство от аритмии?

С начала весны пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются с нехваткой «Амиодарона» — препарата, применяемого при тяжелых формах аритмии. Люди массово жалуются на отсутствие лекарства в аптеках, но в ответ получают дежурные письма от чиновников: «Ситуация под контролем». Правда, при этом власти не отрицают, что перебои с продажей препарата были. А фармсообщество явно запуталось в показаниях: одни утверждают, что дефицита нет, другие признают нехватку и обещают скорое решение.





По данным Росздравнадзора, официального дефицита на рынке нет.





«В настоящее время в медицинских, аптечных организациях, а также на складах фармдистрибьюторов находится около миллиона упаковок препарата «Амиодарон» в различных лекарственных формах, что составляет более 30% от среднегодовой потребности. 23 и 28 мая в гражданский оборот введены более 113 тысяч упаковок препаратов с МНН «Амиодарон» двух российских производителей, поставки продолжаются. Таким образом, в целом по рынку признаков дефицита препарата нет. В то же время отсутствие препарата в отдельных аптеках может быть связано с вопросами логистики и планирования закупок аптечными сетями и носит временный характер», — сообщили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





Но пациенты недоумевают: если дефицита нет, почему месяцами невозможно купить препарат в аптеках?





Первый заместитель генерального директора НМИЦ кардиологии имени Е.И. Чазова Минздрава России Филипп Палеев утверждает, что ситуация не столь критична:





«Амиодарон» назначается врачами гораздо реже из-за своих побочных действий. Существует огромное количество других хороших антиаритмических аналогов, которые могут помочь больному даже лучше».





Мнения производителей и аптечных сетей расходятся. Одни утверждают, что препарат в наличии, другие — что три месяца не могут его получить. Например, компания АО «АВВА РУС» вовсе прекратила выпуск амиодарона с начала года. Причины такого решения ее представители не раскрыли.





Зато в ООО «Эллара» уверяют, что поставки идут стабильно.





«Он у нас в наличии, в достаточном количестве. Я не знаю, кто пишет такие глупости. Все есть. У нас нет проблем. Мы завод, мы отгружаем в аптеки препарат каждый божий день на всю Россию», — добавили в компании.





В «Озон.Фарма», где производят амиодарон небольшими партиями, предполагают, что дефицит возник из-за ухода с рынка крупного поставщика. Небольшие российские компании просто не смогли закрыть образовавшийся объем.





«Наш выпуск не останавливался, но может не хватать из-за того, что кто-то из крупных временно ушел с рынка», — пояснили в компании.





В «Велфарм» тоже подтвердили перебои.





«Пока препарата в наличии нет, просто потому что транспортировка и работа логистов занимает время, учитывая дальность разных регионов. В ближайшие дни можно будет где-то его купить. До этого был довольно долгий дефицит, потому что были проблемы у производителя субстанции. Мы сами производители готового лекарственного продукта в рынок: упаковываем таблетки. Проблема возникла не с нашей стороны. Как только мы получили субстанцию, мы произвели продукт, в котором сейчас многие очень нуждаются», — сообщили там.





В компании добавили, что в конце мая «Амиодарон» снова вышел в производство.





«26 мая вышел из линии производства оборот данной позиции, пока в небольшом количестве. Он уже распределен и отправлен по регионам РФ. То есть в первой половине июня препарат уже появится на полках аптек, и тогда клиенты, пациенты смогут непосредственно уже его приобрести», — сообщили Daily Storm в компании.





И это не последняя партия. Производитель обещает еще две крупные поставки, чтобы удовлетворить спрос.





«Сейчас уже проблем с поставкой лекарства нет. Она выходит в более-менее штатный режим. Следующая партия будет в конце июня, а потом в конце июля — в достаточном количестве, чтобы покрыть всех больных, которые все это время нуждались в препарате. Никто не останется обделен. Все равномерно поедет по российским субъектам. Наша площадка находится в Зеленограде, а склад — в Апрелевке, и оттуда все поедет по филиалам дистрибьюторов, по аптечным сетям, во все возможные каналы сбыта», — заверили в «Велфарм».





Специалист по медицинским препаратам Ирина Булыгина считает, что причина сбоя может быть в субстанции или регистрации препарата.





«Отсутствие препарата может быть связано либо с тем, что нет субстанции, из которой готовят этот препарат, либо с отсутствием регистрации у производителя. Иногда бывает так, что она заканчивается, а новое регистрационное удостоверение в оборот ввести не успевают», — говорит она.