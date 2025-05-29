Бывший десантник, долги и подрыв: что известно о Никите Пенькове, подозреваемом в убийстве заммэра Ставрополя

Никита Пеньков, которого СМИ называют возможным организатором взрыва в Ставрополе, мог оказаться под давлением из-за долгов. Бывший десантник, уроженец Краснодарского края, служил в ВДВ, работал в органах и, по данным Mash, оказался в черном списке ЦБ. Незадолго до трагедии, в результате которой погиб ветеран СВО и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев, на Пенькова подали в суд из-за долга по договору займа.





Согласно картотеке Октябрьского районного суда Ставрополя, иск зарегистрировали 8 апреля 2025 года. Предметом спора стал некий договор займа. Других материалов на сайте суда нет. Истцом выступил Алексей Пилюгин — предположительно, это юрист и адвокат из Ставрополя. Связаться с ним Daily Storm не удалось.





Иск Пилюгина приняли, проведя по нему затем два предварительных заседания. В итоге судья решил рассмотреть заявление 5 июня 2025 года.





О самом Пенькове известно крайне мало. Молодой человек родом из Краснодарского края. В прошлом служил в ВДВ — об этом свидетельствуют фотографии в соцсетях.