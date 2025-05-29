Бывший десантник, долги и подрыв: что известно о Никите Пенькове, подозреваемом в убийстве заммэра Ставрополя

Никита Пеньков, которого СМИ называют возможным организатором взрыва в Ставрополе, мог оказаться под давлением из-за долгов. Бывший десантник, уроженец Краснодарского края, служил в ВДВ, работал в органах и, по данным Mash, оказался в черном списке ЦБ. Незадолго до трагедии, в результате которой погиб ветеран СВО и первый заммэра Ставрополя Заур Гурциев, на Пенькова подали в суд из-за долга по договору займа.
Согласно картотеке Октябрьского районного суда Ставрополя, иск зарегистрировали 8 апреля 2025 года. Предметом спора стал некий договор займа. Других материалов на сайте суда нет. Истцом выступил Алексей Пилюгин — предположительно, это юрист и адвокат из Ставрополя. Связаться с ним Daily Storm не удалось.
Иск Пилюгина приняли, проведя по нему затем два предварительных заседания. В итоге судья решил рассмотреть заявление 5 июня 2025 года.
О самом Пенькове известно крайне мало. Молодой человек родом из Краснодарского края. В прошлом служил в ВДВ — об этом свидетельствуют фотографии в соцсетях.
Он работал в органах Ставропольского края, отмечает RT. Mash утверждает, что парень находится в черном списке Центробанка из-за подозрения в отмывании денег.
У предполагаемого подрывника также есть сестра Лада. Судя по ее аккаунтам в соцсетях, пару лет назад девушка вышла замуж и сменила фамилию. Она переехала жить в Ирак, но иногда возвращалась в Россию и публиковала фото пребывания в родной стране.
Вероятно, мать Пенькова зовут Ольга. В профиле VK, с которым ознакомился Daily Storm, было указано, что женщине 60 лет, а проживает она в Ставрополе. Через несколько часов после новостей о взрыве Ольга Пенькова удалила свою страницу.
Двое мужчин погибли в ночь на 29 мая 2025 года. Об их смерти сообщал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Одна из жертв взрыва — ветеран спецоперации и первый заместитель мэра столицы региона Заур Гурциев. Должность чиновника он получил после участия в кадровой программе для бойцов СВО «Время героев».
Другой погибший — знакомый с Гурциевым 29-летний житель Ставрополя, уточнили в региональном управлении Следственного комитета. По информации СМИ, это Никита Пеньков. Парень арендовал квартиру рядом с местом взрыва, поделились источники изданий.