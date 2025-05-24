«Вишенка на торте»: «Краснодар» отмечает первую победу в чемпионате России по футболу

Первая реакция на победу





Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, один из лидеров команды, назвал победу в чемпионате важным этапом своей карьеры. Он признался, что наблюдать за решающим матчем было особенно тяжело, ведь сам он не принимал в нем участия:





«Столько нервов было, притом я понимал, что не буду участвовать в матче. Нервозное состояние длилось весь день, особенно во время игры. Чувствовалось волнение у всех ребят, но слава богу, нам удалось победить», — сказал он в эфире «Матч ТВ».





Смолов также отметил, что быть вне игры — это особый вид напряжения:





«На скамейке гораздо сильнее все это переживать. На поле ты как-то участвуешь и можешь что-то поменять, а на скамейке остается только переживать, чтобы все получилось у других».





Когда его спросили, могла ли неудача повлиять на оценку всей карьеры, футболист ответил:





«Я думаю, да, потому что мне есть много чем гордиться: и с точки зрения минут, голов, кубков, и количества партнеров, с которыми играл. Но это такая вишенка на торте».





Владелец клуба и основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий отреагировал на историческое достижение скромно:





«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», — цитирует бизнесмена издание «Спорт-Экспресс».