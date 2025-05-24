«Вишенка на торте»: «Краснодар» отмечает первую победу в чемпионате России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России по итогам сезона-2024/25 Российской премьер-лиги. В решающем матче 30-го тура команда одержала уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 3 : 0 на своем поле. Этот результат позволил черно-зеленым набрать 67 очков и занять первое место в турнирной таблице. Петербургский «Зенит», который шесть лет подряд оставался чемпионом страны, уступил всего одно очко и получил по итогу 66 баллов.
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов, один из лидеров команды, назвал победу в чемпионате важным этапом своей карьеры. Он признался, что наблюдать за решающим матчем было особенно тяжело, ведь сам он не принимал в нем участия:
«Столько нервов было, притом я понимал, что не буду участвовать в матче. Нервозное состояние длилось весь день, особенно во время игры. Чувствовалось волнение у всех ребят, но слава богу, нам удалось победить», — сказал он в эфире «Матч ТВ».
Смолов также отметил, что быть вне игры — это особый вид напряжения:
«На скамейке гораздо сильнее все это переживать. На поле ты как-то участвуешь и можешь что-то поменять, а на скамейке остается только переживать, чтобы все получилось у других».
Когда его спросили, могла ли неудача повлиять на оценку всей карьеры, футболист ответил:
«Я думаю, да, потому что мне есть много чем гордиться: и с точки зрения минут, голов, кубков, и количества партнеров, с которыми играл. Но это такая вишенка на торте».
Владелец клуба и основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий отреагировал на историческое достижение скромно:
«Снимать нужно не меня, слишком много внимания. Это все команда, это их заслуга», — цитирует бизнесмена издание «Спорт-Экспресс».
Галицкий возглавляет клуб с момента основания в 2008 году и сыграл ключевую роль в его стремительном взлете как одного из самых профессиональных проектов в российском футболе.
Президент Международной федерации шахмат, бывший заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович также высказался о триумфе краснодарцев:
«Конкуренция в верхушке чемпионата очень красивая, так что любая из команд-лидеров может стать чемпионом. Но «Краснодар» и Галицкий эту победу на 100% заслужили. «Зенит» и ЦСКА тоже поздравляю с медалями», — сказал он порталу «ВсеПроСпорт».
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев также сделал комментарий в своем Telegram-канале:
«Не верил я в «Краснодар»! Но молодцы! Чемпионы! Мужики! Заслуженно! Отдельно поздравляю Галицкого!» — написал Губерниев.
Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году и за относительно короткий срок стал одним из главных открытий российского футбола. До этого безоговорочным лидером РПЛ считался «Зенит», который 10 раз становился чемпионом. Однако в этом сезоне питерская команда уступила первую строчку, празднуя в день проигрыша сразу два события: победу «Краснодара» и свое столетие.
За день до финального тура питерцы выиграли у «Ахмата» (3 : 0), но этого оказалось недостаточно для сохранения титула.
Четвертое место в чемпионате занял «Спартак» (57 очков), пятое — «Динамо» (56), шестое — «Локомотив» (53). Таким образом, «Краснодар» стал седьмой командой, выигрывавшей чемпионство России с 1992 года. Среди предыдущих триумфаторов — «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Алания» и «Ростов».
Ранее, в сезоне-2023/24, «Краснодар» уже был близок к победе. Их триумф над «Динамо» стал ключевым шагом на пути к золотым медалям — однако тогда они все же уступили «Зениту».