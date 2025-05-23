«Нас познакомил президент»: в «Отрядах Путина» сыграли свадьбу

— Я знаю, что недавно вы вышли замуж. Поздравляю вас! Как вы познакомились?





— Спасибо! Это очень интересная история. Поженились мы 17 мая 2025 года с Владиславом Бобкой. А так получилось, что знакомы мы уже почти 10 лет, с 2016 года, работали вместе. Но сошлись мы не сразу, правда. Он тоже активист «Отрядов Путина». Патриот! Нас объединяют общие идеи. Можно сказать, что нас познакомил Владимир Путин! Владислав был техническим директором на тот момент. Он организовывал съемки, до этого был координатором молодежного крыла. Он и сейчас продолжает принимать участие в движении. Все осталось по-прежнему, только мы теперь женаты.





— А участников движения на свадьбу пригласили?





— На свадьбе, конечно же, были бабушки. Читали для нас частушки про Трампа. Они были очень рады такому событию. Но, признаться честно, никто не знал, что мы готовимся к свадьбе. Для всех она была сюрпризом. В том числе и для нашего шефа, моего отца, Марата Динаева. Он был сначала против. Говорил, мол, почему вы мне тут разлагаете дисциплину. Но потом смирился. Против любви не пойдешь ведь.





— А как же так никто не знал? Все было тайно?





— Мы просто не афишировали. Три года встречались. Стандартно были цветы, конфеты, свидания. Все как у всех. А после Нового года только сообщили родителям, что мы вместе и что хотим пожениться. А бабушкам мы рассказали об этом где-то за три недели до свадьбы.





— Как вам сделали предложение?





— Предложение было сделано достаточно просто. Он постучался в дверь. И я открыла. Он встал на колено и задал мне заветный вопрос. И я сказала «да!». Я была не сильно удивлена, потому что было предчувствие. Было понятно, что все к этому идет.





— Чем бабушки планируют удивлять в ближайшее время?





— Пока каких-то крупных событий не планируется, так как я нахожусь в своеобразном отпуске, но мы продолжаем выполнять план Владимира Владимировича. Создали семью! Скоро приступим к реализации другого его приказа, как говорится. У нас все по плану! Сейчас мы просто по повестке высказываемся, делаем ролики. К 9 Мая, например, делали видео со стихами и песнями.









«Отряды Путина» — российское общественное движение, которое создал бизнесмен и основатель благотворительного фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев. Офис движения находится в Краснодаре, а его участниками являются в основном люди пенсионного возраста.

Цель движения — поддерживать президента России Владимира Путина и бороться с оппозицией. Популярность «Отрядам Путина» принесли неординарные скандальные действия патриотического характера, которые вызывали в свое время большой резонанс в СМИ: например, гневные обращения к президентам США или сжигание флагов.