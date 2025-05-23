Большинство сделавших аборт женщин сомневались до последнего момента, сообщили нижегородские эксперты

Центр развития гуманитарных технологий «Новая Эра» и Институт демографического развития «Основа» в январе 2025 года провели исследование. Оно посвящено репродуктивным решениям женщин Нижегородской области. Результаты исследования есть в распоряжении Daily Storm. Оказалось, что только 4 из 20 сделавших аборт женщин прошли консультации психологов, а 12 из них признались, что сомневались до последнего.





В опросе приняли участие 50 женщин региона в возрасте от 21 до 40 лет. Среди них есть 10 психологов, проводящих доабортные психологические консультации. 20 участниц прошли такую консультацию и решили сохранить ребенка, а еще 20 все-таки сделали аборт.





Исследователи приводят статистику среди опрошенных. 12 из 20 сделавших аборт признались, что сомневались в решении до последнего момента. 8 из 20 утверждали, что сохранили бы беременность, если бы рядом оказался кто-то, кто мог помочь, будь то психолог, государство или надежный партнер. В четверти случаев абортов играло роль внешнее давление, исходящее от близких и партнера.





Половина респонденток сделали аборт в платной клинике, другая половина — в государственной. При этом две сперва обратились в государственную клинику, а затем в платную. Две женщины сделали аборт день в день, то есть в первичный осмотр гинеколога. Всего четыре женщины проходили доабортные консультации с психологом.





Многие женщины отказывались от консультации психолога, как в платных, так и в бесплатных клиниках. Мотивация отказа связана с рядом причин. Это уверенность в своем решении, неприятные ожидания уговоров или давления, недоверие к институту психологии в целом. Многие женщины отмечали, что ждут от психолога житейской помощи, разговора как с близким родственником из-за отсутствия поддержки со стороны партнера и семьи.





Эксперты выявили две ключевые группы респонденток, которые сделали аборт. В первой зачатие произошло в раннем возрасте и сопровождалось отсутствием официального брака, зачастую неустойчивыми отношениями с партнером или материальной зависимостью от родителей. Во второй группе средний возраст зачатия, оно сопровождалось наличием официального брака и материальной зависимостью от партнера.





У обеих групп общая причина прерывании беременности — отсутствие поддержки и здорового климата в отношениях, сделали вывод ученые. «Об этом свидетельствуют первые эмоции, которые испытали респондентки и их партнеры, узнав о беременности. Чаще всего эмоции были негативными. И семьи женщин, как правило, негативно воспринимали новость о беременности. Реакция партнеров и семей блокировала стимул к материнству и лишь усиливала потенциал к решению об аборте», — заявили исследователи.





По их мнению, женщина должна чувствовать поддержку от кого-либо.





«Такую поддержку может предоставлять государство (врачи, кризисные центры, психологи). Поддержка — первый шаг на пути к изменению решения об аборте», — говорится в исследовании.





По словам опрошенных психологов, доабортная консультация позволяет увидеть новые смыслы в проживании сложившихся обстоятельств и дать женщине внутреннюю и внешнюю опору. Этот тезис подтвердили и сохранившие ребенка женщины.





Ученые вывели список сомнений и страхов, которые сопровождают решение о сохранении беременности. Это повседневная рутина материнства, необходимость перестраивать быт, сомнения в своих силах, партнере и в реакции окружения. К этому добавляется страх депрессии, финансовых трудностей из-за многодетности, жилищные условия и проблемы совмещения материнства с работой.





По итогам исследования эксперты пришли к выводу в необходимости развития таких проектов как «Демографический спецназ» (Сохрани.РФ). Это система раннего доабортного консультирования, которую запустил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.