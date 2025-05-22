H&M уехал, но выставил счет: как шведский гигант выиграл суд на прощание

Шведский бренд одежды H&M официально покинул Россию 20 мая 2025 года. Но сделал это не просто, а через суды, аресты и — в итоге — с небольшой, но показательной победой: компания отсудила у самарского торгового центра «Гуд'Ок» почти 570 тысяч рублей. Это — компенсация за юристов, командировки и прочие затраты.





История тянется с 2022 года, когда H&M объявил об уходе с российского рынка. Формально компания продолжала существовать, но в реальности — только судилась. Одним из самых громких процессов стал затяжной спор с самарским ТЦ «Гуд'Ок».





С 2023 года российский арендодатель пытался взыскать с H&M 226 миллионов рублей за одностороннее расторжение договора аренды. Бренду арестовали на счетах более 200 миллионов рублей, что сделало невозможной даже ликвидацию юридического лица. Арест продлился 628 дней — до июня 2024 года. Лишь после этого процесс ликвидации удалось сдвинуть с мертвой точки.





В ответ шведская сторона пошла в контратаку — подала встречный иск на 57 миллионов рублей. В компании заявили, что понесли убытки из-за многомесячного ареста почти четверти миллиарда рублей. Однако российский суд не встал на сторону иностранного бренда — в компенсации отказал.





Тем не менее, маленькую, но формальную победу H&M все же одержал. По информации системы «СПАРК-Интерфакс», суд удовлетворил иск в части компенсации затрат на ведение дела — примерно 570 тысяч рублей, выяснил Daily Storm.





С 18 марта 2025 года истцом выступала уже не сама компания H&M, а ее правопреемник — компания «ЭлэвэнСэвэн Лтд.», зарегистрированная за пределами России. После удовлетворения иска ООО «Эйч энд Эм» официально ликвидировано и больше не числится среди действующих юрлиц в стране.





Компания просуществовала в России 17 лет — с 25 апреля 2008 года. Чтобы вернуться на рынок, бренду потребуется создать новое юридическое лицо с нуля.





Руководитель самарского торгового центра «Гуд'Ок» отказался от комментариев. По факту проиграл именно он: компенсацию за аренду не получил, остался с судебными расходами и возможными имиджевыми потерями.





Проблемы ухода западных брендов начались еще в 2022 году. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские арендаторы получили право либо требовать возврата всей суммы по аренде, либо расторгать договор без штрафов — в одностороннем порядке.





В случае с H&M закон сработал, но в обратную сторону. Бренд уехал — и с компенсацией.