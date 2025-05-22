«Это смешно!»: в Госдуме оценили идею священника вернуть раздельное обучение мальчиков и девочек в школе

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов призвал вернуть раздельное обучение мальчиков и девочек — чтобы они потом не разводились. В комитете Госдумы по просвещению идею священника не поддержали. Коммунист Михаил Берулава назвал предложение Лукьянова нереальным, а Анна Скрозникова («Новые люди») заявила о риске укрепления гендерных стереотипов.





«Отношусь к идее отрицательно. Мы же стараемся все лучшее из советской школы взять. Раздельное обучение не будет способствовать воспитанию патриотизма, мужества, умению ухаживать за девочками. Мы же здравомыслящие люди, и это мнение смешное!» — заявил Daily Storm Берулава.





Его коллега Скрозникова призналась, что в целом нормально относится к тому, что есть группы/классы, где только мальчики или только девочки. «Порой этого требует и сама образовательная программа. Но при этом совсем исключать общения между учениками разного пола — не лучшее решение», — подчеркнула депутат.





«Раздельное обучение может способствовать укреплению гендерных стереотипов и предубеждений. Навыки общения и взаимодействия с представителями другого пола важны для жизни и профессиональной деятельности», — пояснила Скрозникова.





С депутатами Госдумы согласен и член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он напомнил, что когда в 40-е годы ввели раздельное обучение мальчиков и девочек — эксперимент провалился, и поэтому в середине 50-х от него отказались.





«Даже если бы вдруг каким-то чудом выяснилось, что это крайне эффективно — все равно вводить такой формат при нынешнем состоянии российской школы нельзя. Потому что это радикальное изменение всей системы образования. Школа сейчас находится в таком плачевном состоянии, что дунешь — и она развалится окончательно. И родители, и учителя думают только об одном — как бы не ввели новую реформу. А это пытаются делать постоянно!» — сказал эксперт.





Он призвал не искать логику в словах священника о том, что учеба в школе и статистика разводов напрямую взаимосвязаны. «Это, вероятно, связано с какими-то убеждениями людей, которые так высказываются. Убеждения не обязательно основаны на логике. Это вера. Здесь логика не нужна, а опровергать это бессмысленно», — философски заметил Луховицкий.





Представитель РПЦ Федор Лукьянов ранее заявил, что после перехода в пятый класс мальчики и девочки по-разному развиваются, а потом при выпуске из школы якобы «видеть друг друга не могут», тем самым «репетируя свой будущий развод». В старшей школе особенности мужского и женского развития требуют разного педагогического и образовательного подхода, полагает священник.