Беременные жалуются на дефицит иммуноглобулина, аптеки в Москве и Петербурге заявляют об обратном

В российских соцсетях и Telegram-каналах обсуждают возможный дефицит одного из ключевых препаратов для беременных — иммуноглобулина, который необходим женщинам с отрицательным резусом для предотвращения резус-конфликта с плодом.





Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал историю петербурженки, которой не удалось получить жизненно важное лекарство ни по льготе в больнице, ни за деньги в аптеке. По её словам, инъекцию пришлось искать через знакомых, и в итоге хватило всего на один укол.





Однако в одной из крупных аптечных сетей Северной столицы, специализирующейся на продаже подобных препаратов, эту информацию опровергли.





«Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузии внутривенно, в Санкт-Петербурге в трех аптеках есть в наличии. Он платный, по 6 тысяч и 7 тысяч рублей, в зависимости от аптеки. Можно даже несколько упаковок взять. Производитель — «Микроген». У нас пишут только, что в данное время есть проблемы с поставками», — уточнил фармацевт.