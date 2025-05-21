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Беременные жалуются на дефицит иммуноглобулина, аптеки в Москве и Петербурге заявляют об обратном
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Препарат при резус-конфликте сложно найти бесплатно, и он не везде продается платно — в ситуации разбирался Daily Storm Коллаж: Daily Storm
Общество

Беременные жалуются на дефицит иммуноглобулина, аптеки в Москве и Петербурге заявляют об обратном

Препарат при резус-конфликте сложно найти бесплатно, и он не везде продается платно — в ситуации разбирался Daily Storm

Коллаж: Daily Storm

В российских соцсетях и Telegram-каналах обсуждают возможный дефицит одного из ключевых препаратов для беременных — иммуноглобулина, который необходим женщинам с отрицательным резусом для предотвращения резус-конфликта с плодом.


Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал историю петербурженки, которой не удалось получить жизненно важное лекарство ни по льготе в больнице, ни за деньги в аптеке. По её словам, инъекцию пришлось искать через знакомых, и в итоге хватило всего на один укол.


Однако в одной из крупных аптечных сетей Северной столицы, специализирующейся на продаже подобных препаратов, эту информацию опровергли.


«Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузии внутривенно, в Санкт-Петербурге в трех аптеках есть в наличии. Он платный, по 6 тысяч и 7 тысяч рублей, в зависимости от аптеки. Можно даже несколько упаковок взять. Производитель — «Микроген». У нас пишут только, что в данное время есть проблемы с поставками», — уточнил фармацевт.

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В московских аптеках также подтверждают наличие иммуноглобулина. Более того, при наличии рецепта от врача его можно получить бесплатно.


«Рецепт обязателен. У нас препарат выдается только по льготе. Нужна распечатка рецепта без QR-кода и печать родового сертификата. Платно его найти сложнее — нужно искать специализированные аптеки. Например, на Проспекте Мира. Но таких аптек немного, и поступления небольшие. Лучше сразу проверять наличие через интернет», — рассказали в одной из аптек.


Поисковые системы также выдают десятки предложений по покупке иммуноглобулина — цены совпадают с озвученными: от 6 тысяч до 7 тысяч рублей за упаковку.


Почему в интернете распространяются сообщения о дефиците препарата, фармацевты пояснить не могут. Возможно, речь идет о сбоях в региональных поставках или о неравномерном распределении лекарства.


Издание Daily Storm направило официальные запросы в Минздрав России и комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой прояснить ситуацию с обеспечением препаратом в разных регионах.

#дети #беременность #иммуноглобулин
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