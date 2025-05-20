«На ходу руль заклинило»: в АвтоВАЗе отреагировали на инцидент с LADA Vesta

В Сети набирает популярность видео, опубликованное 20 мая, в котором владелец новой LADA Vesta рассказывает о крайне неприятной ситуации: прямо во время движения на скорости 66 километров в час у машины внезапно перестал работать руль.





«Нормально?! На ходу заблокировался [руль]! Ну классно, че!» — говорит явно взволнованный водитель и безуспешно пытается повернуть руль, дергая его в разные стороны.





К счастью, трагедии удалось избежать — мужчину спас красный сигнал светофора. Пока машина стояла, он перезапустил двигатель — и управление восстановилось. Тем не менее водитель сильно испугался, а видео быстро разлетелось по соцсетям, вызвав волну обсуждений.





В АвтоВАЗе уже прокомментировали ситуацию. По словам руководителя пресс-службы компании Сергея Ильинского, с владельцем автомобиля работают официальные дилеры. Сейчас специалисты готовятся к диагностике машины.





«Дилеры в настоящее время находятся в контакте с владельцем. В ближайшее время будет проведена диагностика. Пока говорить о причинах преждевременно», — отметил Ильинский в комментарии Daily Storm.





Он также подчеркнул, что ранее подобных обращений от владельцев новых LADA Vesta в компанию не поступало.





«Это единичный случай. Зная, как быстро расходится любой негатив про АвтоВАЗ, если бы нечто подобное уже происходило, мы бы давно услышали об этом в интернете», — добавил представитель компании.